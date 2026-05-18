Ο Ντούρεν… εξαφανίστηκε στα play-offs και «έγραψε» αρνητική ιστορία

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ηττήθηκαν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 7 των ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειας και έτσι ολοκληρώθηκε η σεζόν τους.
Ο Τζέιλεν Ντούρεν δεν μπόρεσε να προσφέρει τα αναμενόμενα και έτσι «έγραψε» αρνητική ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, στην κανονική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους και στα play-offs 10,2. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση σε έναν All-Star από το 1969 και τον Έλτζιν Μπέιλορ (Από 24,8 πόντους στους 15,4).
Jalen Duren averaged 9.3 fewer points in the playoffs than he did in the regular season, the biggest drop off in an All-Star season since Elgin Baylor in 1969. https://t.co/XNc3oYZQkF— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 18, 2026