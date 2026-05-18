Ο Ντούρεν… εξαφανίστηκε στα play-offs και «έγραψε» αρνητική ιστορία

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ηττήθηκαν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 7 των ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειας και έτσι ολοκληρώθηκε η σεζόν τους.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν δεν μπόρεσε να προσφέρει τα αναμενόμενα και έτσι «έγραψε» αρνητική ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, στην κανονική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους και στα play-offs 10,2. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση σε έναν All-Star από το 1969 και τον Έλτζιν Μπέιλορ (Από 24,8 πόντους στους 15,4).