Η Ford ανεβάζει ταχύτητα στην Ευρώπη με επτά νέα μοντέλα και έξυπνες τεχνολογίες

Η Ford παρουσίασε το νέο της πλάνο για την Ευρώπη, ανοίγοντας έναν κύκλο νέων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα ξεδιπλωθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει τη θέση της τόσο στα επαγγελματικά οχήματα όσο και στα επιβατικά, με έμφαση στην αποδοτικότητα, τη συνδεσιμότητα, την ηλεκτροκίνηση και την πραγματική χρήση από τον πελάτη.

Η στρατηγική της Ford στην Ευρώπη βασίζεται στη νέα παγκόσμια πλατφόρμα «Ready-Set-Ford», η οποία επικεντρώνεται στους τομείς όπου η μάρκα θεωρεί ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα: Build, Thrill & Adventure. Οι πρώτες ευρωπαϊκές καμπάνιες κάτω από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ξεκινούν μέσα στον μήνα.

Η Ford Pro περνά από τα βαν στην παραγωγικότητα

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλάνο έχει η Ford Pro, η οποία εξελίσσεται από κατασκευαστή επαγγελματικών οχημάτων σε ολοκληρωμένο συνεργάτη παραγωγικότητας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Η Ford Pro, κορυφαία μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια, δίνει πλέον ιδιαίτερο βάρος στο λογισμικό, στις συνδεδεμένες υπηρεσίες και στη διαχείριση στόλων. Παγκόσμιος στόχος της Ford είναι το 25% των κερδών προ φόρων και τόκων της Ford Pro να προέρχεται από λογισμικό και υπηρεσίες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πληρωμένες συνδρομές λογισμικού αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 30% και έφτασαν τις 879.000, με μικτά περιθώρια κέρδους άνω του 50%.

«Η Ford Pro αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Jim Baumbick, President, Ford in Europe. «Δεν πουλάμε απλώς βαν και pick-up, αλλά προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα οχημάτων, λογισμικού και υπηρεσιών».

Λιγότερος χρόνος στο συνεργείο, περισσότερος χρόνος στον δρόμο

Οι υπηρεσίες Uptime της Ford Pro αξιοποιούν δεδομένα συνδεδεμένων οχημάτων και προγνωστική ανάλυση, ώστε να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα πριν εξελιχθούν σε βλάβες.

Από το 2019, κάθε όχημα Ford Pro διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ. Σήμερα, πάνω από 1,2 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένοι, ενώ σχεδόν 6 εκατομμύρια ενδείξεις κατάστασης οχημάτων καταγράφονται καθημερινά. Μόνο το 2025, οι συνδεδεμένες υπηρεσίες της Ford εξασφάλισαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιπλέον ημέρες διαθεσιμότητας για τους πελάτες της.

Η Ford Pro επεκτείνει τώρα αυτές τις δυνατότητες και στις μικρές επιχειρήσεις μέσω των νέων Dealer Uptime Services. Κάθε επίσημος έμπορος Ford θα μπορεί να λειτουργεί ως εξειδικευμένος διαχειριστής διαθεσιμότητας, παρακολουθώντας την κατάσταση των οχημάτων, επικοινωνώντας προληπτικά με τον πελάτη και προετοιμάζοντας ανταλλακτικά και συνεργείο πριν από την άφιξη του οχήματος.

Σύμφωνα με τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα, ο χρόνος επισκευής μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50%, ενώ το 80% των επισκευών εντοπίζεται προληπτικά.

Δύο νέα επαγγελματικά μοντέλα

Η Ford Pro διευρύνει τη γκάμα της με δύο νέα οχήματα, σχεδιασμένα για διαφορετικές αλλά απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις.

Το Ford Ranger Super Duty έρχεται στην Ευρώπη με κορυφαίες δυνατότητες για σκληρή επαγγελματική χρήση. Το Ranger παραμένει το pick-up με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια, ενώ η νέα έκδοση Super Duty στοχεύει σε απαιτητικούς κλάδους όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δασοκομία, εξόρυξη και στρατιωτικές εφαρμογές.

Το μοντέλο προσφέρει συνολικό μεικτό βάρος έως 8 τόνους, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων. Διαθέτει ανάρτηση βαρέως τύπου, ενισχυμένη προστασία κάτω από το αμάξωμα και μεγάλη απόσταση από το έδαφος.

Παράλληλα, το νέο Ford Transit City είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό βαν, σχεδιασμένο για στόλους που κινούνται κυρίως σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν χαμηλότερο κόστος χρήσης και συμμόρφωση με τις ζώνες μηδενικών εκπομπών που επεκτείνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Το Transit City θα διατίθεται σε μία πλήρως εξοπλισμένη βασική έκδοση και σε τρεις παραλλαγές, μεταξύ των οποίων και έκδοση chassis cab. Η διάθεσή του αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πέντε νέα επιβατικά μοντέλα έως το 2029

Η Ford ανοίγει επίσης νέο κεφάλαιο στα επιβατικά μοντέλα της στην Ευρώπη. Η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει την αγωνιστική της κληρονομιά, ειδικά από τους αγώνες ράλι, συνδυάζοντας απόδοση στην άσφαλτο, εκτός δρόμου χαρακτήρα και multi-energy τεχνολογίες.

Έως το τέλος του 2029, η Ford θα παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια επιβατικά μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για την Ευρώπη.

Ανάμεσά τους θα βρίσκεται ένα νέο compact SUV από την παγκόσμια οικογένεια Bronco, το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Στο πλάνο περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback, με χαρακτηριστική σχεδίαση και δυναμική οδική συμπεριφορά, καθώς και ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με σχεδιαστική φιλοσοφία και χαρακτήρα εμπνευσμένα από τους αγώνες ράλι.

Τη γκάμα θα συμπληρώσουν δύο ακόμη multi-energy crossover μοντέλα με αγωνιστικές καταβολές.

Συνεργασίες και ρεαλιστική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η Ford τονίζει ότι οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξή της στην Ευρώπη. Μέσα από συνεργασίες σε παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνολογία, η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερη ταχύτητα, οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικό κόστος.

Παράλληλα, η Ford ζητά ένα πιο ρεαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο για τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι στόχοι για το CO2 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική ζήτηση των καταναλωτών, τις διαθέσιμες υποδομές φόρτισης και τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις τεχνολογίες όπως τα plug-in υβριδικά και τα ηλεκτρικά εκτεταμένης αυτονομίας, τις οποίες η Ford θεωρεί σημαντικές ενδιάμεσες λύσεις μέχρι την πλήρη μετάβαση στην αμιγή ηλεκτροκίνηση.

«Στη Ford δεν κατασκευάζουμε οχήματα για να ανταποκριθούμε στις κανονιστικές απαιτήσεις, τα κατασκευάζουμε για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Baumbick. «Ο πιο γρήγορος δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές είναι αυτός που θα ακολουθήσουν στην πράξη οι πελάτες».