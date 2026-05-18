Τρία Μετάλλια για την Εθνική Ομάδα πυγμαχίας στο «Belgrade Winner 2026»

Με τρία χάλκινα μετάλλια και εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες του διεθνούς στερεώματος, ολοκλήρωσε την παρουσία της στο διεθνές τουρνουά «63rd Belgrade Winner 2026» η Εθνική Ομάδα Γυναικών, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα προόδου και δυναμικής για το μέλλον της Ελληνικής Πυγμαχίας.

Η διοργάνωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ευρωπαϊκής πυγμαχίας με τεράστια ιστορία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, συγκέντρωσε αθλήτριες από κορυφαίες πυγμαχικές δυνάμεις του κόσμου. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες Αθηνά Αβραμίδου, Παναγιώτα Κούζιλου και Αρετή Στεργίου κατάφεραν να σταθούν μέσα στο ρινγκ με μαχητικότητα και ποιότητα, κατακτώντας τρία πολύτιμα χάλκινα μετάλλια, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η Ελληνική γυναικεία πυγμαχία διανύει μία περίοδο σταθερής αγωνιστικής ανόδου.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής Πυγμαχίας δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ισχυρών διεθνών σχέσεων, στην εξωστρέφεια και στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στο παγκόσμιο πυγμαχικό στερέωμα.

Την Εθνική Ομάδα στο «Belgrade Winner 2026» συνόδευσαν οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές Βαγγέλης Παπουτσάκης και Ανδρέας Γιαννακόπουλος, οι οποίοι προετοίμασαν κατάλληλα τις αθλήτριες για αυτή την απαιτητική και υψηλού επιπέδου διεθνή διοργάνωση. Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχε ο διαιτητής Αναστάσιος Γκουσίδης.

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Βαγγέλης Παπουτσάκης δήλωσε τα εξής: «Ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό διεθνές τουρνουά με πολύ υψηλό επίπεδο και δυνατές συμμετοχές από κορυφαίες χώρες της παγκόσμιας πυγμαχίας. Οι Ελληνίδες αθλήτριές μας έδωσαν τα πάντα μέσα στο ρινγκ και πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις. Βγάλαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις και συνεχίζουμε προσηλωμένοι την προετοιμασία μας με στόχο νέες διακρίσεις στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα τρία αυτά χάλκινα μετάλλια αποτελούν ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για την Ελληνική Πυγμαχία και μας γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη για τη συνέχεια.»

Οι αθλήτριες που εκπροσώπησαν την Ελλάδα ήταν οι:

Αθηνά Αβραμίδου (48κ.)

Ρένη Γιάνεβα (51κ.)

Μαρία Βεργετάκη (54κ.)

Αρετή Στεργίου (57κ.)

Παναγιώτα Κούζιλου (57κ.)

Ιωάννα Μαρτίνη (65κ.)

Δέσποινα Μακρή (65κ.)

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (70κ.)