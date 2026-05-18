«Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα ο Σπανούλης»

Η Μπαρτσελόνα ψάχνει στην αγορά για τον επόμενο προπονητή της και στην κορυφή της λίστας της έχει τον Βασίλη Σπανούλη, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Το SDNA είχε κάνει γνωστό μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις» πως ο Τσάβι Πασκούαλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Ντουμπάι. Έτσι, οι «Μπλαουγκράνα» ψάχνουν στην αγορά για τον επόμενο προπονητή τους.

Η Μπαρτσελόνα έχει συνδεθεί με τον Ιμπόν Ναβάρο, ενώ τώρα οι Ισπανοί την συνδέουν και με τον Βασίλη Σπανούλη.

Πιο συγκεκριμένα, το «encestando» τονίζει πως η ισπανική ομάδα μπορεί να κινηθεί για ένα όνομα που δεν θα προκαλέσει... θόρυβο αλλά που έχει εμπειρία και έχει αποδείξει την αξία του, όπως ο Ναβάρο, ή για ένα όνομα «βόμβα» και εδώ αναφέρει αυτό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας προπονητής αποχώρησε από την Μονακό στην μέση της σεζόν και φαίνεται πως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των «Μπλαουγκράνα».

«Η Μπαρτσελόνα “αναγκάζεται” να εξετάσει προπονητές λόγω της αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ: Σπανούλης και Ιμπόν Ναβάρο στην κορυφή της λίστας.

Σε πρώτη φάση προκύπτουν δύο επιλογές. Είτε να αποκτηθεί ένα μεγάλο και αναγνωρισμένο όνομα, όπου ταιριάζει η περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη, είτε ένας προπονητής με μικρότερο όνομα αλλά υψηλή κατάρτιση, όπως ο Ιμπόν Ναβάρο. Για τον τελευταίο είχαν ήδη γίνει γνωστές επαφές — όχι όμως διαπραγματεύσεις — την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, μετά την έντονη συζήτηση και την αμφιλεγόμενη κατάσταση γύρω από τον νυν προπονητή της Μάλαγα, το όνομά του φαίνεται να έχει πλέον “καεί”.

Ο Σπανούλης υπήρξε θρύλος ως παίκτης και οδήγησε την Μονακό στον τελικό της Euroleague την περασμένη σεζόν. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, συμφώνησε τον Μάρτιο στην αποχώρησή του από τον σύλλογο λόγω των συνεχών καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τους παίκτες και της αβεβαιότητας για το αν οι αθλητές θα προχωρούσαν σε απεργία ή ακόμη και αν θα αποχωρούσαν από την ομάδα» αναφέρει.