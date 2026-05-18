Χαμόγελα στους Θάντερ: Επιστρέφει στους τελικούς της Δύσης ο Ουίλιαμς

Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπισε και έτσι θα είναι διαθέσιμος για τους τελικούς της Δύσης.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θέλουν να κάνουν το back-to-back και για να φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ θα πρέπει να περάσουν πρώτα το εμπόδιο των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Το πρώτο παιχνίδι των τελικών της Δύσης θα διεξαχθεί στις 19/5 (03:30) και οι Θάντερ έχουν λόγο να χαμογελάνε. Και αυτό γιατί ο Τζέιλεν Ουίλιαμς είναι διαθέσιμος για το Game 1. Θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί στο Game 2 με τους Φοίνιξ Σανς.

Φέτος στην κανονική περίοδο σε 33 ματς είχε 17,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ και σε δύο αναμετρήσεις στα play-offs μέτρησε 20,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.