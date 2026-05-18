Ουόριορς: Σίγουροι πως θα αποσυρθεί με τη φανέλα τους ο Κάρι

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι βέβαιοι πως ο Στεφ Κάρι θα αποσυρθεί με τη φανέλα τους.

Η σεζόν τελείωσε νωρίς φέτος για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς δεν κατάφεραν να προκριθούν στα play-offs. Έτσι, ο οργανισμός έχει στρέψει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Φυσικά, νούμερο ένα προτεραιότητα για τους «Πολεμιστές» είναι να… δέσουν τον Στεφ Κάρι. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, οι Ουόριορς μπορούν να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, τονίζει πως ο οργανισμός είναι βέβαιος πως ο «Σεφ Κάρι» θα ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.

Θυμίζουμε πως και ο GM των «Πολεμιστών», Μάικ Ντανλίβι, τόνισε πως η ομάδα θέλει να αποσυρθεί εκεί ο Καρί.