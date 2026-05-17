Ουόριορς: Θέλουν να κρατήσουν τον Κάρι με κάθε κόστος

Το συμβόλαιο του Στεφ Κάρι με τους Ουόριορς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και οι «πολεμιστές» επιθυμούν να τον διατηρήσουν στη σύνθεσή τους με... κάθε κόστος.

Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών έχει ακόμα ένα χρόνο στο υπάρχον συμβόλαιό του με τους Ουόριορς. Για την ακρίβεια, η παρουσία του στο Γκόλντεν Στέιτ τη σεζόν 2026-2027 είναι δεδομένη και θα του αποφέρει 62,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, ο Κάρι μπορεί να υπογράψει ένα νέο, διετές συμβόλαιο με τους «πολεμιστές», έναντι 60 εκατ. δολ. ετησίως.

Η ομάδα του Στιβ Κερ, λοιπόν, είναι διατεθειμένη να δώσει στον Αμερικανό γκαρντ ό,τι ζητήσει, προκειμένου να τον πείσει να κλείσει την καριέρα του στο κλαμπ που τον έκανε τέσσερις φορές πρωταθλητή στο ΝΒΑ.

Ο GM των Ουόριορς, Μάικ Ντανλίβι, μιλώντας για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε: «Αυτή η στιγμή θα έρθει, αλλά πάντα λέγαμε ότι θέλουμε ο Στεφ Κάρι να ολοκληρώσει εδώ την καριέρα του και να μείνει για όσο εκείνος θέλει. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν και πιθανότατα μπορείτε να φανταστείτε προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούν. Δεν βλέπω κανένα σενάριο στο οποίο να μη θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του με τους Ουόριορς».