Χτύπησε την πόρτα του Φοτού η Εφές, αλλά έφαγε άκυρο λόγω... Γαλλίας

Η Εφές κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία της και πλησίασε τον Φρεντερίκ Φοτού, από τον οποίο όμως έφαγε άκυρο.

Ο Πάμπλο Λάσο είναι δεδομένο πως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της τουρκικής ομάδας, που αναζητά ήδη τον προπονητή της επόμενης μέρας.

Ένα εξ αυτών ήταν και του Φρεντερίκ Φοτού, με την Εφές να πλησιάζει τον Γάλλο τεχνικό που οδήγησε την Μπουργκ στην κατάκτηση του Eurocup, με το... κονέ ωστόσο να μην προχωράει λόγω εθνικής ομάδας.

«Υπήρχε μια επαφή, πράγματι. Όμως δεν μπορώ να φύγω για τους επόμενους δέκα μήνες, καθώς η ομοσπονδία δεν επιτρέπει να έχω άλλη ομάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι κολακευτικό το ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορεί να γίνει συμφωνία», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το ματς με την Γκραβελίν ο Φοτού.