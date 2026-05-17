Η… κατάρα του Χάρντεν με τα Game 7 και η ευκαιρία κόντρα στους Πίστονς

Απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς ο Τζέιμς Χάρντεν θα έχει την ευκαιρία να αφήσει πίσω του τους... δαίμονες των Game 7.

Ντιτρόιτ Πίστονς και Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι ισόπαλοι με 3-3 και έτσι όλα θα κριθούν στο Game 7. Ο νικητής θα περάσει στους τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου θα συναντήσει τους Νιου Γιορκ Νικς.

Φυσικά, και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν θα έχει την ευκαιρία να… κερδίσει τους δαίμονές του. Ο «Μούσιας» έχει δεχθεί αρκετή κριτική για τις εμφανίσεις του στα Game 7 και φέτος θέλει να δώσει απαντήσεις.

Στον «τελικό» με τους Τορόντο Ράπτορς έκανε μία αρκετά καλή εμφάνιση και θέλει να συνεχίσει έτσι, αφήνοντας πίσω του τις κακές εμφανίσεις.

Στα οκτώ Game 7 που έχει παίξει έχει ρεκόρ 4-4 και μετράει κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 7,3 ασίστ, 2,6 κλεψίματα, 1,1 μπλοκ και 3,8 λάθη. Δύο φορές έχει πετύχει μονοψήφιο αριθμό πόντων, ενώ τρεις φορές δεν έφτασε τους 20.

Αρκετοί θεωρούν πως κάνει choke στα κρίσιμα, αλλά φέτος ο «Μούσιας» έδειξε έτοιμος στον πρώτο γύρο και αν οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη και στα ημιτελικά, τότε θα αρχίζει να αλλάζει όλη η κουβέντα γύρω από τον Χάρντεν και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια μίας σειράς.

Αναλυτικά όλα τα Game 7 του Χάρντεν:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μέμφις Γκρίζλις 105-90

17 πόντοι (6/10 σουτ, 4/8 τρίποντα, 1/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 31 λεπτά.

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 113-100

31 πόντοι (7/20 σουτ, 2/7 τρίποντα, 15/18 βολές), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 7 λάθη σε 43 λεπτά.

Χιούστον Ρόκετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 101-92

32 πόντοι (12/29 σουτ, 2/13 τρίποντα, 6/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 43 λεπτά.

Χιούστον Ρόκετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 104-102

17 πόντοι (4/15 σουτ, 1/9 τρίποντα, 8/9 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 4 λάθη σε 37 λεπτά.

Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 111-115

22 πόντοι (5/17 σουτ, 2/12 τρίποντα, 10/10 βολές), 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 53 λεπτά.

Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια Σίξερς 112-88

9 πόντοι (3/11 σουτ, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 41 λεπτά.

Ντένβερ Νάγκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 120-101

7 πόντοι (2/8 σουτ, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 35 λεπτά.

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς 114-102