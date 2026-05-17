Ήττα και... στροφή στο Roland Garros για Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στα δύο σετ από την Πέιτον Στερνς και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο Στρασβούργου.

Ασταθής η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.47), έχασε με 6-3, 6-1 από την 24χρονη Αμερικανίδα (Νο.49) σε 77 λεπτά και τώρα στρέφει το ενδιαφέρον της στο Παρίσι, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο major της σεζόν (24/5-7/6).

Το κακό, πάντως, είναι πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και είναι ενδεικτικό το ότι έχει χάσει τα έξι από τα τελευταία επτά ματς της.

Η Μαρία είχε σήμερα πολλά προβλήματα στο σερβίς της, το οποίο έχασε πέντε φορές, κάνοντας και πέντε διπλά λάθη. Γενικώς υπέπεσε σε αρκετά αβίαστα λάθη και έδωσε εύκολους πόντους στην αντίπαλό της, που έτσι κι αλλιώς ήταν σαφώς ανώτερη σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Η Στερνς «έσπασε» τη Σάκκαρη μόλις στο πρώτο γκέιμ και κράτησε αμέσως μετά το σερβίς της σβήνοντας δύο μπρέικ πόιντ της Μαρίας, για να προηγηθεί με 2-0. Οι δύο παίκτριες έχασαν από μία ευκαιρία στη συνέχεια και ακολούθησε το δεύτερο μπρέικ της Στερνς, που πήρε προβάδισμα με 5-2.

Η Αμερικανίδα έχασε ένα σετ πόιντ στο σημείο αυτό και δέχτηκε το μπρέικ από τη Σάκκαρη, όμως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το σερβίς της στο επόμενο γκέιμ και έχασε το σετ.

Τα πάντα ξεκαθάρισαν όταν η Στερνς πέτυχε δύο συνεχόμενα μπρέικ στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά με 5-1 και να «πληγώσει» ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της Μαρίας.

Δεν δυσκολεύτηκε, λοιπόν, να κρατήσει το σερβίς της όταν πήρε τις μπάλες για να κλείσει το ματς και τώρα θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και μία qualifier