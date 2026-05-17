Το… αγκάθι που εμποδίζει τις ομάδες να κινηθούν για τον Λεμπρόν

Αρκετές είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Λεμπρόν Τζέιμς, όμως η οικονομική τους κατάσταση αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι free agent το καλοκαίρι και αρκετές είναι οι ομάδες που θα ήθελαν να τον κάνουν δικό τους. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Νιου Γιορκ Νικς είναι μόνο μερικές από τους οργανισμούς που έχουν τον «Βασιλιά» στη λίστα τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, καμία δεν είναι ικανή να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του Λεμπρόν. Με το τωρινό του συμβόλαιο λαμβάνει 52,6 εκατομμύρια δολάρια και ο γνωστός δημοσιογράφος τονίζει πως θα είναι δύσκολο να δεχθεί μία τεράστια μείωση.

Από την στιγμή που καμία ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση για να του προσφέρει ένα «πλούσιο» συμβόλαιο, οι Λος Άντζελες Λέικερς παραμένουν το φαβορί για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.