Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Λάιλς στο Τόκιο (vid)

Ο Νόα Λάιλς ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 100 μέτρα του Χρυσού Γκραν Πρι στο Τόκιο την Κυριακή με χρόνο 9,95 δευτερόλεπτα.

Ο Αμερικανός χρυσός Ολυμπιονίκης των Αγώνων του Παρισιού το 2024 δεν είχε ιδανική εκκίνηση, όμως ανέβασε ρυθμό μετά τα πρώτα 50 μέτρα και κατάφερε να περάσει μπροστά λίγο πριν τον τερματισμό. Πίσω του τερμάτισαν οι συμπατριώτες του Τέιτ Τέιλορ με 10,04 και Τζέικ Οντέι-Τζόρνταν με 10,09.

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) May 17, 2026

Ο Λάιλς αγωνίστηκε ξανά στο στάδιο όπου πέρυσι είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200 μέτρα, επίδοση που του χάρισε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο στο αγώνισμα, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ. Στο ίδιο παγκόσμιο πρωτάθλημα είχε ανέβει και στο βάθρο των 100 μέτρων, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Ξεχώρισε επίσης και ο Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος επικράτησε στα 400 μέτρα με χρόνο 44,69 δευτερόλεπτα.