Σφοδρή σύγκρουση Μάρκεθ και Ακόστα στο GP της Βαρκελώνης! (vid)

Προσωρινή διακοπή είχαμε στον 12ο γύρο του GP της Βαρκελώνη, μετά από σφοδρή σύγκρουση του Άλεξ Μάρκεθ με τον Πέδρο Ακόστα.

Σοκαριστικό ατύχημα είχαμε κατά τη διάρκεια του Grand Prix Βαρκελώνης στο Moto GP, όταν οι πρωτοπόροι του αγώνα, Άλεξ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα είχαν μια σφοδρή σύγκρουση στον 12ο γύρο του αγώνα!



όλα συνέβησαν όταν ο Ακόστα αντιμετώπισε ένα μηχανικό πρόβλημα και έκοψε ταχύτητα και έτσι ο Μάρκεθ δεν πρόλαβε να τον αποφύγει με αποτέλεσμα να χάνει τον έλεγχο και η μηχανή του να γίνει... κομμάτια!

Αμέσως βγήκε ο αγώνας διεκόπη με κόκκινη σημαία, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, μετά την άσχημη πτώση του από την σύγκρουση.