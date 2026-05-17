Κόντρα στην επικεφαλής του ταμπλό η Παπαμιχαήλ

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στα προκριματικά του Roland Garros.

Και θα έχει δύσκολο έργο, καθώς θα αναμετρηθεί με την Λανιάνα Ταραρούντι από την Ταϊλάνδη, επικεφαλής του ταμπλό και Νο.99 στον κόσμο.

Όποια παίκτρια περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του ματς Μπουλγκάρου-Γκούο, ενώ στον τρίτο θα βρει μια εκ των Κωστούλα-Μρντέζα, Χοντάμι-Πρέστον.

Η Δέσποινα (No.170) μετέχει για τέταρτη φορά στα προκριματικά του Roland Garros και κυνηγάει την πρώτη της παρουσία σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Οι προκριματικοί ξεκινούν αύριο (18/5).