Η κλήρωση του Σακελλαρίδη στα προκριματικά του RG

Σήμερα έγινε η κλήρωση του προκριματικού ταμπλό και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Ιάπωνας Σο Σιμαμπουκούρο, Νο.2 του ταμπλό και Νο.107 στην παγκόσμια κατάταξη.
Αν περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με τον νικητή του ματς Χουκς-Τσεκινάτο, ενώ στον τρίτο και τελευταίο γύρο λογικά θα περιμένει ο Λόιντ Χάρις.
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος (No.200) θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για κυρίως ταμπλό Grand Slam.
Οι προκριματικοί ξεκινούν αύριο (18/5) και η κλήρωση της διοργάνωσης γίνεται την Πέμπτη (21/5).
