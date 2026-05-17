Μεσημέρι Δευτέρας η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Γενεύη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει αύριο (18/5) το ντεμπούτο του στο 250άρι της Γενεύης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.75) θα μονομαχήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (Νο.58) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 15.00-15.30 (Cosmote Sport 6). Το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο θα ανοίξει το ματς Μπάες-Μίκελσεν στις 11.30 και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση Ριντερκνές-Τιράντε.

Ο νικητής θα παίξει στους «16» της διοργάνωσης με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό, που είχε μπάι στον πρώτο γύρο.

Ο Στέφανος θα αγωνιστεί και στο διπλό του Geneva Open (με παρτενέρ τον Πέτρο), θέλοντας να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το σπουδαίο χωμάτινο ραντεβού του Roland Garros (24/5-7/6).