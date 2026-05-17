Επιβεβαίωση SDNA: «Κλείνει στην Ντουμπάι ο Πασκουάλ»

Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται κοντά σε οριστική συμφωνία με την Ντουμπάι σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, το οποίο επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του SDNA.

Το SDNA μέσα από την εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» είχε αποκαλύψει πως ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι.

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε από την καταλανική «Mundo Deportivo» και τώρα και από το «BasketNews». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία και αν δεν προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη, τότε θα κάθεται στον πάγκο της Ντουμπάι τη νέα σεζόν.

Θυμηθείτε όσα αναφέρθηκαν στις «Άγνωστες Υποθέσεις» στο 42:59, όταν και υπογραμμίστηκε πως ο Πασκουάλ οδεύει προς τη Ντουμπάι: