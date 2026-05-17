Κατέκτησε το Foro Italico η Παναγιωτίδου

Η Λυδία Παναγιωτίδου πέτυχε μια σπουδαία διάκριση στη Ρώμη, κατακτώντας τον τίτλο στη Super Category διοργάνωση της Tennis Europe, ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην Ιταλίδα Camilla Olga Castracani.

Η 16χρονη αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη επικράτησε με 5-7, 6-4, 6-3, έπειτα από αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 35 λεπτών στη Supertennis Arena του ιστορικού Foro Italico, δείχνοντας ψυχραιμία και αντοχές στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ, προηγούμενη με 5-3, η Παναγιωτίδου δεν κατάφερε να το «κλείσει», με την Castracani να παίρνει τέσσερα συνεχόμενα games και να κάνει το 1-0 στα σετ.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο μέρος του τελικού. Αν και ξεκίνησε με προβάδισμα 2-0, είδε την αντίπαλό της να επιστρέφει και να περνά μπροστά με 3-2. Εκεί όμως έδειξε χαρακτήρα, ανέκτησε τον έλεγχο με καθοριστικό break και στη συνέχεια κυριάρχησε, φτάνοντας στην ισοφάριση των σετ με 6-4.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ οι δύο αθλήτριες συμβάδιζαν μέχρι το 4-3, όταν η Παναγιωτίδου πέτυχε break σε κομβικό σημείο για να ξεφύγει με 5-3. Στο επόμενο game, αν και βρέθηκε πίσω με 15-30, κράτησε το σερβίς της και ολοκλήρωσε μια τεράστια ανατροπή, πανηγυρίζοντας τον σημαντικότερο τίτλο της μέχρι σήμερα.

Η επιτυχία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για διοργάνωση της ανώτατης κατηγορίας της Tennis Europe, που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του εμβληματικού Foro Italico και θεωρείται από τα σημαντικότερα τουρνουά της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 16 ετών.

Με αυτή τη νίκη, η Παναγιωτίδου γίνεται η δεύτερη Ελληνίδα παρουσία του ελληνικού τένις που κατακτά τίτλο Super Category μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά την επιτυχία του Ραφαήλ Παγώνη στα 14άρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η νέα γενιά του αθλήματος στην Ελλάδα.

Η ημέρα πάντως δεν ολοκληρώνεται εδώ για τη νεαρή πρωταθλήτρια, καθώς ακολουθεί και ο τελικός του διπλού. Μαζί με την Κωνσταντίνα Βολονάκη θα διεκδικήσουν ακόμη έναν τίτλο απέναντι στις Tea Kovacevic και Antonina Snochowska, οι οποίες είναι το Νο1 ζευγάρι του ταμπλό.