«Έγραψε» ιστορία ο Ιφί: Back-to-back πρώτος σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα

Ο Ναντίρ Ιφί έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης και πρώτος Γάλλος στην ιστορία του LNB που αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτος σκόρερ.

Η Παρί ολοκλήρωσε την regular season στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη νίκη επί της Βιλερμπάν με 87-76. Ο Ναντί Ιφί ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους και έτσι «έγραψε» τη δική του ιστορία στο πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τελειώνοντας με 20,4 πόντους κατά μέσο όρο. Έτσι, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που κερδίζει το βραβείο σε back-to-back χρονιές και ο πρώτος Γάλλος που το καταφέρνει.

Ο Ρον Ντέιβις το είχε καταφέρει τις σεζόν 1988-89 με την Μυλούζ, ενώ ο Μπιλ Τζόουνς το πέτυχε με την Μονπελιέ τις σεζόν 1991-92.