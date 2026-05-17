Πόσο... Air Mike: Ο Τζόρνταν έκανε πράξη την τελευταία επιθυμία της καθηγήτριάς του στο λύκειο! (vid)

Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν ξέχασε την καθηγήτριά του και βρέθηκε στο πλευρό της όταν εκείνη τον χρειάστηκε.

Η κυρία Έτα εργαζόταν στο λύκειο που πήγαινε ο Μάικλ Τζόρνταν και πλέον βρίσκεται σε δομή παρηγορητικής φροντίδας για ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση υγείας.

Καθώς θυμόταν τις αγαπημένες τις στιγμές, ανέφερε συνέχεια τον «MJ» και είχε στο bucket list της το να τον αγκαλιάσει για μία τελευταία φορά.

Μετά από πολλές προσπάθειες να έρθουν σε επαφή με τον Τζόρνταν, η Γουέντι, μία κοινωνική λειτουργός, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό.

Όταν το σήκωσε άκουσε: «Είναι αυτή η κυρία Έτα;» και η φωνή προερχόταν από τον Τζόρνταν. Κατευθείαν μπήκε στο αμάξι της και πήγε στην δομή ώστε να τους φέρει σε επαφή.

Οι δυο τους μίλησαν, γέλασαν, πείραξαν ο ένας τον άλλον, θυμήθηκαν τα παλιά και έτσι δημιουργήθηκε μία ανάμνηση που θα θυμάται για την υπόλοιπη ζωή της.