Υπολογίσιμη στα εκτός έδρας η Θέλτα, επιτακτική ανάγκη η νίκη για τη Νις

Προτελευταία αγωνιστική στη LaLiga και η 9η Μπιλμπάο φιλοξενεί την 6η Θέλτα, η οποία κρατάει τη θέση που δίνει εισιτήριο στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Την υποβιβασμένη Μετς υποδέχεται η Νις και με νίκη στο φινάλε της Ligue 1 είναι πιθανόν να αποφύγει τα πλέι άουτ.

Πέντε νίκες και 4 ήττες για την Μπιλμπάο στα 9 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Θέλτα. Οι Βάσκοι νίκησαν στα 3 τελευταία εντός έδρας εναντίον της.

Τέσσερις βαθμούς πίσω από την 7η θέση που οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ βρίσκεται η Μπιλμπάο, απόρροια και των δύο διαδοχικών της ηττών μέσα στον Μάη: 0-1 από τη Βαλένθια και 2-0 από την Εσπανιόλ. Εντός έδρας δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή, με απολογισμό 9-2-7. Από ήττα έρχεται και η Θέλτα, το 2-3 από τη Λεβάντε που μάχεται για τη σωτηρία της. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο αμυντικός Βίβιαν (1 γκολ). Η Θέλτα προηγήθηκε δύο φορές, για να δεχτεί τελικά το τρίτο τέρμα στο 63’. Καλύτερα από την 6η θέση δεν μπορεί να τερματίσει, μπορεί όμως να πέσει παρακάτω, όπου παραμονεύει η Χετάφε, αλλά και η αποψινή της αντίπαλος. Μετά από τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα του φετινού πρωταθλήματος, με απολογισμό, 8-6-4. Το να σταθεί όρθια στην αποψινή μονομαχία απέναντι στην Μπιλμπάο είναι πιθανό.

Η Νις προηγήθηκε εκτός έδρας της Οσέρ, όμως τελικά ηττήθηκε 2-1 με γκολ στο 70’. Ήταν ένα πολύ κρίσιμο ματς, καθώς η νικήτρια την προσπέρασε στη βαθμολογία, παρόλο που έχουν συγκεντρώσει τους ίδιους πόντους. Συμπλήρωσε 7 σερί ματς χωρίς νίκη και τώρα έχει την ευκαιρία απέναντι στη χειρότερη ομάδα της κατηγορίας να πάρει το τρίποντο και να ελπίζει να αφήσουν βαθμούς οι Οσέρ και Χάβρη, οι οποίες αγωνίζονται εκτός έδρας με Λιλ και Λοριάν, αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή ο τελικός Κυπέλλου Γαλλίας με τη Λανς. Η Μετς είδε τη Λοριάν να ανοίγει το σκορ στο 24’ και να σημειώνει εις βάρος της άλλα τρία γκολ από το 84’ και μετά (0-4). Ήταν η 16η ήττα της Μετς στα 21 τελευταία ματς, ενώ το παθητικό στην εστία της ανέβηκε στα 76 γκολ, μακράν τα περισσότερα που έχει δεχθεί φέτος ομάδα της Ligue 1. Μετράει μόλις 3 νίκες σε 33 αγώνες, η μία από αυτές ωστόσο ήταν απέναντι στη Νις με ανατροπή.

Η Νις θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, παρόλο που πρόσφατα έκοψε βαθμούς από έναν άλλον σύλλογο που μάχεται για την παραμονή, τη Χάβρη, ισοφαρίζοντας μάλιστα τέσσερις φορές (4-4). Είναι πιθανό να βρει δίχτυα και κόντρα στη Νις.

