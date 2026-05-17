«Όλα δείχνουν ότι ο Λεμπρόν δεν θα αποσυρθεί»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα και να μην… ρίξει τίτλους τέλους.

Ένα από τα πιο… καυτά θέματα στο ΝΒΑ είναι το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» ολοκλήρωσε την 23η του σεζόν στον «μαγικό κόσμο» και από την αρχή της χρονιάς υπήρχε το ερωτηματικό για το αν θα είναι και η τελευταία του αγωνιστική περίοδος.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, όλα δείχνουν πως δεν θα είναι. Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε ότι όλα δείχνουν πως ο Λεμπρόν θα συνεχίσει την καριέρα του και θα αγωνιστεί για 24η σεζόν στο ΝΒΑ.

«Όλοι όσοι ρώτησα στην λίγκα που θα έλεγα πως είναι σε καλύτερη θέση να γνωρίζουν είπαν το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να πει ομάδα με σιγουριά, αλλά μοιάζει αρκετά σίγουρο ότι ο Λεμπρόν θα επιστρέψει τη σεζόν 2026-27 για την 24η σεζόν του» δήλωσε.

Έτσι, μένει να φανεί σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να παραμένουν, πάντως, το φαβορί.