Ο Πίτερς ξεπέρασε τα 200 τρίποντα και μπήκε σε ξεχωριστές λίστες

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να τελειώνει τον αγώνα με 4/6 τρίποντα. Έτσι, ξεπέρασε τα 200 εύστχα σουτ από την περίμετρο και έγινε μόλις ο έκτος παίκτης των «ερυθρολεύκων» που το καταφέρνει.
Αναλυτικά η λίστα:
1) Μίλα Τόμιτς 500
2) Κώστας Παπανικολάου 347
3) Βασίλης Σπανούλης 345
4) Βαγγέλης Μάντζαρης 265
5) Γιαννούλης Λαρεντζάκης 215
6) Άλεκ Πίτερς 202
Την ίδια ώρα, έγινε ο 22ος παίκτης από το 1992-93 που το πετυχαίνει αυτό με την φανέλα μίας ομάδας. Μάλιστα, είναι μόλις ο τρίτος ξένος στην συγκεκριμένη λίστα. Οι άλλοι δύο είναι οι Γιάκα Λάκοβιτς (215 τρίποντα με τον Παναθηναϊκό την τετραετία 2002-06) και Τζίμι Όλιβερ (230 τρίποντα με το Μαρούσι την τριετία 2000-03).
Τέλος, έγινε ο 13ος ξένος στην ιστορία του πρωταθλήματος που μετράει 120+ παιχνίδια με μία ομάδα και έχει 202/429 τρίποντα. Αυτό σημαίνει πως εκτελεί με 47,08% και σε καμία από τις τέσσερις σεζόν του στην Ελλάδα δεν έχει πέσει κάτω από το 44%.
Αναλυτικά:
- 2022-23: 41/92 τρίποντα - 44,56%
- 2023-24: 68/137 τρίποντα - 49,64%
- 2024-25: 48/107 τρίποντα - 44,86%
- 2025-26: 45/93 τρίποντα - 48,39%
Σύνολο: 202/429 τρίποντα - 47,08%