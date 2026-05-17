Ο Πίτερς ξεπέρασε τα 200 τρίποντα και μπήκε σε ξεχωριστές λίστες

Ο Άλεκ Πίτερς ξεπέρασε τα 200 τρίποντα στην Stoiximan GBL και έτσι μπήκε σε ξεχωριστές λίστες.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να τελειώνει τον αγώνα με 4/6 τρίποντα. Έτσι, ξεπέρασε τα 200 εύστχα σουτ από την περίμετρο και έγινε μόλις ο έκτος παίκτης των «ερυθρολεύκων» που το καταφέρνει.

Αναλυτικά η λίστα:

1) Μίλα Τόμιτς 500

2) Κώστας Παπανικολάου 347

3) Βασίλης Σπανούλης 345

4) Βαγγέλης Μάντζαρης 265

5) Γιαννούλης Λαρεντζάκης 215

6) Άλεκ Πίτερς 202

Την ίδια ώρα, έγινε ο 22ος παίκτης από το 1992-93 που το πετυχαίνει αυτό με την φανέλα μίας ομάδας. Μάλιστα, είναι μόλις ο τρίτος ξένος στην συγκεκριμένη λίστα. Οι άλλοι δύο είναι οι Γιάκα Λάκοβιτς (215 τρίποντα με τον Παναθηναϊκό την τετραετία 2002-06) και Τζίμι Όλιβερ (230 τρίποντα με το Μαρούσι την τριετία 2000-03).

Τέλος, έγινε ο 13ος ξένος στην ιστορία του πρωταθλήματος που μετράει 120+ παιχνίδια με μία ομάδα και έχει 202/429 τρίποντα. Αυτό σημαίνει πως εκτελεί με 47,08% και σε καμία από τις τέσσερις σεζόν του στην Ελλάδα δεν έχει πέσει κάτω από το 44%.

Αναλυτικά:

2022-23: 41/92 τρίποντα - 44,56%

2023-24: 68/137 τρίποντα - 49,64%

2024-25: 48/107 τρίποντα - 44,86%

2025-26: 45/93 τρίποντα - 48,39%

Σύνολο: 202/429 τρίποντα - 47,08%