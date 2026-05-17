Παναθηναϊκός: Εκτός και πάλι Ναν - Φαρίντ, πρόβλημα και με Καλαϊτζάκη

Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ δεν θα είναι διαθέσιμοι ούτε για το δεύτερο ματς με τη Μύκονο Betsson, με τον Αταμάν να μην υπολογίζει ούτε στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Ο Ναν συνεχίζει να ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον αυχένα, ενώ ο Φαρίντ έχει τεθεί εκτός με οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού από το Game 5 με τη Βαλένθια.

Στα προβλήματα αυτά ήρθε να προστεθεί κι αυτό του Καλαϊτζάκη, που υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στο πρώτο ματς της σειράς με τη Μύκονο Betsson στο «T-Center» και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο νησί των ανέμων.

Φυσικά εκτός θα είναι και ο Κώστας Σλούκας, που συνεχίζει την ανάρρωση από την επέμβαση που υποβλήθηκε στον μηνίσκο.