Μοντέρο: «Μετά το Game 3 o Παναθηναϊκός φοβόταν»

Ο Ζαν Μοντέρο σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε μετά το Game 3 στο «T-Center».

Ο Ζαν Μοντέρο παραχώρησε συνέντευξη στο «Euroleague & Friends» αφού αναδείχθηκε MVP των play-offs. Εκεί, ανέφερε πως η Βαλένθια πίστευε στην πρόκριση και μετά το 0-2, ενώ τόνισε πως μετά το Game 3 ο Παναθηναϊκός AKTOR φοβήθηκε, καθώς με μία ακόμα ήττα η σειρά θα επέστρεφε στην Ισπανία.

«Είχαμε μεγάλη πίεση και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε το μπάσκετ μας. Θυμάμαι να λέω στους υπόλοιπους μετά από το Game 3 πως φοβόταν πια ο Παναθηναϊκός γιατί αν έχαναν και το Game 4 θα έπρεπε να επιστρέψουν στη Βαλένθια» είπε.