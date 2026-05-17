Πιρς: «Αν ήμουν ο Λεμπρόν θα αποσυρόμουν, δεν έχει να αποδείξει τίποτα άλλο»

Ο Πολ Πιρς σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς πρέπει να αποσυρθεί, καθώς δεν έχει τίποτα άλλο να αποδείξει.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς αλλά και στο ΝΒΑ παραμένει αβέβαιο, καθώς πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να αποφασίσει να αποσυρθεί αυτό το καλοκαίρι.

Μιλώντας στο «Ticket & The Truth» podcast, ο Πολ Πιρς αναφέθηκε στον «Βασιλιά» και ξεκαθάρισε πως αν ήταν στην θέση του τότε θα αποφάσιζε να αποσυρθεί. Και αυτό γιατί ο Λεμπρόν δεν έχει τίποτα άλλο να αποδείξει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αν ήμουν ο Λεμπρόν θα αποσυρόμουν. Δεν έχει να πετύχει τίποτα άλλο. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα άλλο, αλλά αν το αγαπάει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν θέλει να πει “Εντάξει, θα είμαι ο τρίτος ή ο τέταρτος καλύτερος παίκτης στην ομάδα”. Ακόμη δέχεται κριτική. Οι σπουδαίοι δεν δεχόντουσαν κριτική στο τέλος της καριέρας τους. Κανείς δεν έκανε κριτική στον Μπράιαντ όταν δεν πήγαινε στα play-offs στην τελευταία του χρονιά. Απλά απολάμβαναν τις στιγμές. Το ίδιο με τον Τζόρνταν στην Ουάσινγκτον».