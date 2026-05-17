Stoiximan GBL: Στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την ΑΕΚ ο Άρης Betsson για τα Game 2 των play-offs

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μύκονο Betsson (17/05, 15:15), ενώ ο Άρης Betsson υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Παλέ» (17/05, 17:30) για τα Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL.

Σε Μύκονο και Θεσσαλονίκη συνεχίζονται τα play-offs της Stoiximan GBL, με την ομάδα των Κυκλάδων να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για να διεκδικήσει ότι της αναλογεί μετά το 1-0 του «τριφυλλιού» στο «T-Center» με 99-75. Αντίθετα, οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2-0 και να προκριθούν στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης Betsson υποδέχεται την ΑΕΚ στο μεγάλο ματς της ημέρας. Η «Βασίλισσα» προηγείται με 1-0, μετά την νίκη στα Λιόσια με 87-81, και πηγαίνει στο «Παλέ» για το 2-0 και την πρόκριση στα ημιτελικά. Από την μεριά του ο Άρης Betsson, θα παλέψει για να φέρει την σειρά στα ίσα και να την στείλει σε τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται ήδη στα ημιτελικά, αποκλείοντας Κολοσσό και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός 15:15

Άρης Betsson - ΑΕΚ 17:30

Το πανόραμα των play-offs

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2-0

Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76

Κολοσσός - Ολυμπιακός 58-97

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 1-0

Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson 99-75

Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)

Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson* (28/5, 20:10)

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 2-0

ΠΑΟΚ - Περιστέρι Betsson 91-79

Περιστέρι Betsson - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ BETSSON 1-0

ΑΕΚ - Άρης Betsson 87-81

Άρης Betsson - ΑΕΚ (17/5, 17:30)

ΑΕΚ - Άρης Betsson* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης Betsson

Παναθηναϊκός/Μύκονος Betsson - ΠΑΟΚ