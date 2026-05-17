Θάρρος ή θράσος; 18χρονος ρώτησε on air τον Ματέο γιατί δεν είναι στις κλήσεις της Ισπανίας! (vid)

Θάρρος ή θράσος; Ο 18χρονος Ιβάν Γκονζάλες ρώτησε στον αέρα της ισπανικής τηλεόρασης τον Τσους Ματέο γιατί δεν ήταν στις κλήσεις των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας!

Απίθανο περιστατικό στην Ισπανία, με τον Τσους Ματέο να δίνει το «παρών» σε διοργάνωση ως ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας και να δέχεται ερώτηση on air από τον νεαρό άσο της Γρανάδα.

«Ήμουν στη Γρανάδα όλο το χρόνο, στο πρωτάθλημα U-22, και δεν έχω δει το όνομά μου στη λίστα. Δεν ξέρω αν δεν έχετε τον αριθμό μου ή κάτι τέτοιο», είπε ο Ιβάν Γκονζάλες στον Ματέο.



Που με τη σειρά του τον έβαλε στη θέση του, απαντώντας: «Δεν έχεις δει το όνομά σου στη λίστα, αλλά σε παρακολουθώ, Ιβάν. Καταλαβαίνω ότι, στα 18 σου και με πολλά περιθώρια εξέλιξης, με μέσο όρο 1,5 πόντους και 1,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, δεν μπορούσα να σε επιλέξω αυτή τη φορά. Ας ωριμάσεις πρώτα όπως πρέπει και μετά ξαναμιλάμε».