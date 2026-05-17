Stoiximan Super League: Φινάλε με γκολ και θέαμα σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των playoffs στη Stoiximan Super League.

Η 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής (17/5). Ο τίτλος του πρωταθλητή έχει κριθεί, ο Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ερίζουν για την 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.



Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan

Στις 19:30, σε γιορτινό κλίμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή την 4η αγωνιστική της διαδικασίας, με γκολ του Ζοάο Μάριο στο φινάλε για το 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Ακολούθως είχε πολύ καλή εικόνα στο εκτός έδρας 1-1 με τον ΠΑΟΚ και πλέον καλείται να βγάλει την υποχρέωση με τον Ολυμπιακό για να ακολουθήσει και επίσημα η απονομή. Η συγκέντρωση είναι ένα ζητούμενο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, που δεδομένα θέλουν να ευχαριστήσουν και τον κόσμο που θα βρεθεί στις εξέδρες, σε κάθε περίπτωση ωστόσο ο στόχος έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω.

Το συνδυαστικό στοίχημα για νίκη της ΑΕΚ και Under 3.5 γκολ απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στην αναμέτρηση με καλή ψυχολογία μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού, αποτέλεσμα που του δίνει ένα προβάδισμα δύο βαθμών στη μάχη της 2ης θέσης. Για να είναι σίγουροι οι ερυθρόλευκοι ότι θα τερματίσουν εκεί θέλουν τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς υστερούν του ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Επομένως περιθώρια για χαλάρωση δεν υπάρχουν και ο Μεντιλίμπαρ θέλει οι παίκτες του να τελειώσουν την δουλειά ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στη Λεωφόρο. Ο Βάσκος τεχνικός δύσκολα θα αλλάξει πολλά σε σχέση με τα δύο τελευταία παιχνίδια, ποντάροντας κυρίως στη συνοχή της ομάδας του.

Περίεργη συγκυρία. Η ΑΕΚ πείθει περισσότερο, αλλά στην ουσία λίγο την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο, ωστόσο δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Οι συνθήκες πάντως ευνοούν για ένα ντέρμπι με ρυθμό και φάσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Κοϊτά 1+ σουτ στον στόχο & Τσικίνιο γκολ ή ασίστ σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στην διαδικασία των playoffs γνωρίζοντας πως δύσκολα θα αλλάξουν την μοίρα τους, με τον τρόπο που κύλησε η σεζόν πάντως το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι επιτυχία. Η κουβέντα στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» αφορά κυρίως τη νέα σεζόν, το ρόστερ και τον προπονητή παρά οτιδήποτε άλλο. Φυσιολογικά το επίπεδο συγκέντρωσης δεν είναι το υψηλότερο δυνατό σε αυτό το διάστημα, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Στο 7.00 απόδοση να κατακτήσει τη Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την ΑΕΚ δεν κρατά την τύχη στα χέρια του, αφού θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό για να πάρει την 2η θέση. Εν ολίγοις, θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο στη Λεωφόρο και την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες να μην πετύχουν το ίδιο λίγα χιλιόμετρα παραδίπλα. Στα καλά του φετινά διαστήματα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε μάλλον το καλύτερο ποδόσφαιρο, του έλειψε ωστόσο η συνέπεια ενώ ταλαιπωρήθηκε και από πολλούς τραυματισμούς βασικών του παικτών.

Ο Παναθηναϊκός παίζει για το γόητρο του, ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο και είναι φαβορί. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Λαφόντ 3+ αποκρούσεις & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 6.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα