Κι όμως συμβαίνει: Ποια ζώα στη φύση «φτιάχνονται» με αλκοόλ και μανιτάρια

Πριν λίγες ημέρες, οι Αρχές της Σον-ε-Λουάρ στη Γαλλία έκαναν μια ανάρτηση στα social media και ζήτησαν από οδηγούς που κινούνταν σε συγκεκριμένη περιοχή να είναι πολύ προσεκτικοί.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο οποίο εμφανιζόταν ένα ελάφι να κινείται σε κύκλους σε ένα άδειο χωράφι, σχεδόν σε... έξαλλη κατάσταση, μέχρι τελικά να σωριαστεί.

Κανείς δεν έχει καταλάβει μέχρι σήμερα, αν το ζώο ήταν τελικά χτυπημένο, αν έπασχε από κάποια νευρολογική διαταραχή ή αν ήταν μεθυσμένο. Ναι, υπήρξε και αυτή η εκδοχή γιατί δεν είναι μόνο ο άνθρωπος στο ζωικό βασίλειο που του αρέσει να... φτιάχνεται.

Υπάρχουν κι άλλα άγρια ζώα που φαίνεται ότι διασκεδάζουν να κάνουν κεφάλι με διάφορους τρόπους, είτε επιλέγοντας παπαρούνες και παραισθησιογόνα μανιτάρια, είτε τρώγοντας φρούτα και καρπούς που περιέχουν αλκοόλ.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr