Από την Αρμάνι στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο ο Κουίν Έλις (pic)

Στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 23χρονος Άγγλος γκαρντ, που ήρθε σε συμφωνία με το Σεντ Τζονς που προπονεί ο Ρικ Πιτίνο.

Ο Κουίν Έλις την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο, όμως πήρε την απόφαση να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA με το κολέγιο που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλις την φετινή σεζόν κατέγραψε 36 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας 8.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ ανά αγώνα.