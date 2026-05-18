Στοτς: «Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στους Μπλέιζερς»

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς συνεχίζουν την αναζήτηση του επόμενου προπονητή τους, εξετάζοντας τους νυν βοηθούς προπονητές του NBA. Ένας προπονητής που θα ήθελε μια δεύτερη ευκαιρία στο Πόρτλαντ είναι ο Τέρι Στοτς. Αφού πρόσφατα άφησε τη θέση του ως βοηθός προπονητή στο επιτελείο του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο Στοτς έκανε γνωστό ότι θα ήθελε να είναι ξανά προπονητής των Μπλέιζερς.
«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω στους Μπλέιζερς και στο Πόρτλαντ», φέρεται να έστειλε μήνυμα ο Στοτς στον επί χρόνια δημοσιογράφο των Μπλέιζερς, Ντουάιτ Τζέινς. Επίσης, ο Τζέινς ανέφερε ότι ο Στοτς ζήτησε από τον ατζέντη του να επικοινωνήσει με το Πόρτλαντ για να εκφράσει το ενδιαφέρον του για τη θέση.
Ο Στοτς ήταν προπονητής των Τρέιλ Μπλέιζερς για εννέα σεζόν, από το 2012 έως το 2021. Συγκέντρωσε ρεκόρ 402-318 στην κανονική σεζόν, ενώ οδήγησε το Πόρτλαντ σε οκτώ συνεχόμενες συμμετοχές στα πλέι οφ από το 2014 έως το 2021.