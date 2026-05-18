Αθωώθηκε ο διαιτητής Καρακατσούνης μετά την μήνυση του Γιατρά

Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ του Χάρη Καρακατσούνη και του Μάκη Γιατρά έλαβε τέλος. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «grizoilikoi.blogspot», ο πρώην διεθνής διαιτητής αθωώθηκε από το δικαστήριο, με τον Έλληνα τεχνικό να παραδέχεται προς τον διαιτητή ότι η κατάθεση της μήνυσης αποτέλεσε λανθασμένη απόφαση.

Μάλιστα ο Μάκης Γιατράς υποστήριξε πως προχώρησε στην ενέργεια αυτή υπό πίεση του τότε εργοδότη του στον Προμηθέα, Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και έπειτα από συμβουλή του τότε νομικού συμβούλου της πατρινής ΚΑΕ, Ντίνου Σβερκούνου.