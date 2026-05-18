Το ΝΒΑ έρχεται στην Ευρώπη: Οι Σπερς θα δώσουν δύο παιχνίδια κανονικής διάρκειας σε Αγγλία και Γαλλία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Σπερς αναμένεται να δώσουν δυο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ σε Αγγλία και Γαλλία.

Συγκεκριμένα ο σταρ της ομάδας του Σαν Αντόνιο, Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα παίξει δεδομένα ένα ματς στην πατρίδα του, καθώς δυο αγώνες από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη αναμένεται να φιλοξενηθούν στο Παρίσι και στο Μάντσεστερ.

Όπως όλα δείχνουν και οι δυο αγώνες των Σπερς θα είναι με τους Νιου Όρλινς Πέλικανς. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν δυο αναμετρήσεις του ΝΒΑ διεξήχθησαν στο Βερολίνο της Γερμανίας και στο Λονδίνο της Αγγλίας, ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Γκρίζλις.