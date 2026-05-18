Τσους Ματέο: «Θα αξιολογήσουμε και θα δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι στο "παράθυρο"»

Ο Τσους Ματέο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε την πορεία ενός νέου εγχειρήματος της Ισπανίας και του επερχόμενου «παραθύρου» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ισπανική ομοσπονδία έχει ήδη ξεκινήσει από τις 15 Μαΐου να τρέχει ένα προπονητικό καμπ στην Μαδρίτη με παιδιά από πανεπιστήμια, με τον Τσους Ματέο να δίνει το «παρών».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πορεία του καμπ: «Πάει πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής. Ο στόχος που είχαμε με αυτό το προπονητικό καμπ, ο οποίος προέκυψε από την ανάγκη να παρακολουθούμε τους παίκτες που βρίσκονται πιο μακριά ή τους οποίους δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε επισκεπτόμενοι όλους, είναι μια ιδέα που εκπληρώνει τον σκοπό της: να τους βλέπουμε, να τους παρακολουθούμε, να τους κρατάμε στο ραντάρ μας, παρατηρώντας την πρόοδό τους, τις μεθόδους προπόνησής τους και την αθλητική τους εκπαίδευση εκεί».

Για το «παράθυρο» του καλοκαιριού: «Πρέπει να αξιολογήσουμε, από όλους τους παίκτες που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή ως πιθανούς υποψηφίους για αυτό το "παράθυρο", ποιους θα είναι διαθέσιμοι και ποιους όχι. Επαγγελματικές δεσμεύσεις, μελλοντικές καταστάσεις που μπορεί να τους εμποδίσουν να ενταχθούν στην εθνική ομάδα... Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ολόκληρη αυτή η ομάδα παικτών που βρίσκονται τώρα σε μια νέα κατάσταση και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οποιοσδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να κληθεί από τον προπονητή για να ενταχθεί στην ομάδα των ανδρών. Διευρύνει την ομάδα που είχαμε σε αυτά τα δύο πρώτα "παράθυρα", η οποία ήταν πολύ μικρή, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κατανοήσουμε τις συνθήκες κάθε παίκτη».