«Ο Ντέιβις δεν αντιλαμβάνεται πόσο χαμηλή είναι η αξία του»

Από όταν έγινε trade από τους Λος Άντζελες Λέικερς για τον Λούκα Ντόντσιτς ο Άντονι Ντέιβις έχει αγωνιστεί μόλις σε 31 παιχνίδια. Πλέον, βρίσκεται στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς αλλά φαίνεται πως ούτε εκεί θα είναι μεγάλη η θητεία του.
Όπως αναφέρει το «Heavy», ο «Φρύδιας» αναμένεται να παραχωρηθεί από τους «Μάγους», αλλά όχι αυτό το καλοκαίρι.
Ο οργανισμός ελπίζει πως θα επιστρέψει υγιής και θα ξεκινήσει καλά την σεζόν, έτσι ώστε να ανέβει η αξία του στην αγορά. Αφού γίνει αυτό, θα προσπαθήσει να τον κάνει trade τον Ιανουάριο.
Μάλιστα, αναφέρεται πως ο ίδιος ο Ντέιβις δεν αντιλαμβάνεται το πόσο χαμηλή είναι η αξία του αυτή την στιγμή και ότι χρειάζεται να… ανεβάσει ξανά τις μετοχές του.