«Ο Ντέιβις δεν αντιλαμβάνεται πόσο χαμηλή είναι η αξία του»

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θέλουν να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις, αλλά πρώτα πρέπει να… ανεβάσουν την αξία του στην αγορά.

Από όταν έγινε trade από τους Λος Άντζελες Λέικερς για τον Λούκα Ντόντσιτς ο Άντονι Ντέιβις έχει αγωνιστεί μόλις σε 31 παιχνίδια. Πλέον, βρίσκεται στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς αλλά φαίνεται πως ούτε εκεί θα είναι μεγάλη η θητεία του.

Όπως αναφέρει το «Heavy», ο «Φρύδιας» αναμένεται να παραχωρηθεί από τους «Μάγους», αλλά όχι αυτό το καλοκαίρι.

Ο οργανισμός ελπίζει πως θα επιστρέψει υγιής και θα ξεκινήσει καλά την σεζόν, έτσι ώστε να ανέβει η αξία του στην αγορά. Αφού γίνει αυτό, θα προσπαθήσει να τον κάνει trade τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο ίδιος ο Ντέιβις δεν αντιλαμβάνεται το πόσο χαμηλή είναι η αξία του αυτή την στιγμή και ότι χρειάζεται να… ανεβάσει ξανά τις μετοχές του.