Αύξηση 4.05% στον συνολικό αριθμό αθλητών και αθλητριών στην Ελλάδα

Παρουσιάστηκε από τον Γιάννη Βρούτση στη Θεσσαλονίκη η 3η ετήσια Έκθεση e-Kouros, με την πλήρη καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025 και συγκριτικά δεδομένα σε σχέση με το 2024.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την 3η Ετήσια Έκθεση του e-Kouros, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της φετινής Έκθεσης.

Ο συνολικός αριθμός των αθλητών και των αθλητριών αυξήθηκε κατά 4,05%, ποσοστό που προσθετικά με την περυσινή αύξηση, δείχνει μία συνεπή αύξηση του αθλητικού μας δυναμικού.

Πάγια είναι και η αύξηση του αριθμού των αθλητριών, που φέτος καταμετρώνται στις 133.926 από 128.472 πέρυσι.

Το ποδόσφαιρο με 26% και το μπάσκετ με 9,4% διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στη δύναμη των σωματείων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σωματείων καταγράφουν οι: ΣΚΟΕ, ΕΓΟ, ΚΟΕ και ΣΕΓΑΣ.

Σημαντική είναι η αύξηση των σωματείων του Νοτίου Αιγαίου με +10,1% της Κρήτης με +7,5%, σε αναντιστοιχία με το Βόρειο Αιγαίο που έχασε 12 σωματεία από τα 166 που είχε καταγράψει πέρυσι (-7,2%).

Στο e-Kouros ΙΙΙ/2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του Αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά –το 2024-, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε Πολιτεία, Περιφέρειες και Δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα.

Στην κατάμεστη, από μέλη της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Ομοσπονδιών και των σωματείων, καθώς και πλήθους διακεκριμένων αθλητών, αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο κ. Βρούτσης παρουσίασε τη φετινή Έκθεση, η οποία διαρθρώνεται σε επτά ενότητες, όπου αποτυπώνονται πλήρως το δυναμικό, τις δομές και την εξέλιξη του αγωνιστικού αθλητισμού στην Ελλάδα:

Ενότητα 1: Αθλητικά Σωματεία Αγωνιστικού Αθλητισμού

Ενότητα 2: Αθλητικό Δυναμικό Αγωνιστικού Αθλητισμού

Ενότητα 3: Αθλητισμός ΑμεΑ

Ενότητα 4: Προπονητές Αγωνιστικού Αθλητισμού

Ενότητα 5: Αθλητισμός ανά Περιφερειακή Ενότητα

Ενότητα 6: Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)

Ενότητα 7: Ελληνικά Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Μετάλλια

Καταγράφηκαν:

6.451 αθλητικά σωματεία (+1,2% από το 2024)

452.961 αθλητές και αθλήτριες (+4,05% από το 2024)

20.654 προπονητές (+13,8% από το 2024)

Δραστηριότητα σε 151 αθλήματα και 66 Ομοσπονδίες

Βρούτσης: "Πραγματική επανάσταση στον τρόπο που ο αθλητισμός καταγράφεται και διοικείται"

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε: «Παραδίδουμε στα χέρια σας την 3η ετήσια Έκθεση του e-Kouros -της πρώτης ολοκληρωμένης και διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής αποτύπωσης του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας. Πριν από δύο χρόνια, αυτό ήταν όραμα: Να πραγματοποιήσουμε την μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού μας! Το πετύχαμε και σήμερα είναι θεσμός!

Το 2024 κάναμε ένα ιστορικό άλμα: δημιουργήσαμε την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή του Αθλητισμού της χώρας -ανά περιοχή, ανά ομοσπονδία, ανά άθλημα, ανά ηλικία και φύλο, για τυπικούς αθλητές και Αθλητές με Αναπηρία. Στοιχεία που δεν υπήρχαν πουθενά. Που κανείς δεν είχε συγκεντρώσει ποτέ.

Σήμερα, το e-Kouros δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Την αποδεικνύουν οι χρήστες του, τα αποτελέσματά του και η διεθνής του καταξίωση. Διότι, αυτό που πετύχαμε δεν είναι απλώς μια ελληνική καινοτομία -είναι μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο που ο αθλητισμός καταγράφεται και διοικείται. Ακόμα και προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν διαθέτουν αντίστοιχο σύστημα. Το e-Kouros αποτελεί πλέον διεθνή καλή πρακτική, ενώ ακαδημαϊκά ιδρύματα το αξιοποιούν ήδη ως εργαλείο έρευνας και μελέτης.

Το e-Kouros έχει καταστεί αναντικατάστατο εργαλείο για κάθε φορέα του αθλητικού οικοσυστήματος:

τις Ομοσπονδίες, ώστε να σχεδιάζουν στοχευμένες και αποδοτικές πολιτικές ανάπτυξης,

τα σωματεία, ώστε να αποκτούν θεσμική ορατότητα και να ενισχύονται ουσιαστικά,

τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ώστε να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες τοπικές και περιφερειακές αθλητικές πολιτικές,

την Πολιτεία, ώστε κάθε απόφαση να στηρίζεται σε δεδομένα και όχι σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, που μπορεί είτε να αμφισβητηθούν, είτε να οδηγήσουν σε εσφαλμένες αποφάσεις.

Τα δεδομένα του e-Kouros αποτελούν πλέον κτήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη παραδοθεί επίσημα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στους 332 Δήμους ανά την επικράτεια, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και στις 13 Περιφέρειές μας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό, Θόδωρο Λιβάνιο, καθώς και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας -ώστε να τροφοδοτούν αποφάσεις, όχι εκτιμήσεις σχετικά με τις -δωρεάν ή με έκπτωση- μετακινήσεις των νησιωτικών σωματείων.

Φέτος, με την 3η ετήσια Έκθεση, εμπλουτίζουμε περαιτέρω την εικόνα: νέα συγκριτικά στοιχεία 2024–2025 και ένα οικοσύστημα που ωριμάζει χρόνο με τον χρόνο.

Στο e-Kouros III / 2026 καταγράφονται:

66 αθλητικές Ομοσπονδίες,

151 διαφορετικά αθλήματα, που καλλιεργούνται,

6.451 ενεργά αθλητικά σωματεία,

20.654 προπονητές

και 452.961 αθλητές και αθλήτριες συνολικά.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του φετινού e-Kouros, αποδεικνύεται ότι 1 στους 4 πολίτες της χώρας ασχολείται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική του αθλητισμού στην χώρα μας.

Επιπλέον, καταγράφεται ότι 1 στα 3 παιδιά στην ηλικία του Γυμνασίου είναι εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο. Αλλά, αδυνατούμε να τα κρατήσουμε ενεργά, καθώς το 27% απ’ αυτά εγκαταλείπει μπαίνοντας στο Λύκειο…

Κοιτώντας μπροστά, οι προσεχείς μήνες σηματοδοτούν το επόμενο μεγάλο βήμα: την έλευση του My Kouros App, της νέας ψηφιακής εφαρμογής που φιλοδοξεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη καινοτομία του ελληνικού αθλητισμού.

Για πρώτη φορά, η γνώση και η πληροφορία γύρω από τον αθλητισμό θα βρίσκονται πραγματικά στα χέρια όλων. Κάθε πολίτης, κάθε γονέας, κάθε αθλητής, κάθε νέος άνθρωπος που θέλει να αναζητήσει μια αθλητική διέξοδο, θα μπορεί -κυριολεκτικά από το κινητό του- να έχει άμεση, εύκολη και προσωπική πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα. Θα μπορεί να γνωρίζει ποια σωματεία λειτουργούν στη γειτονιά του. Ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες κοντά του. Ποια αθλήματα καλλιεργούνται στην περιοχή του. Πού μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει την επαφή του με τον αθλητισμό. Πού μπορεί ένας αθλητής να συνεχίσει την προσπάθειά του. Πού μπορεί μια οικογένεια να βρει οργανωμένες, θεσμικά καταγεγραμμένες και ασφαλείς επιλογές. Και όταν ο πολίτης έχει πρόσβαση σε αξιόπιστα, διαφανή και επικαιροποιημένα δεδομένα, τότε αλλάζει κάτι θεμελιώδες: χτίζεται εμπιστοσύνη!

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του e-Kouros: να αποτελεί το σύστημα πλοήγησης του ελληνικού αθλητισμού. Πρόκειται για εργαλείο διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας, ένας χάρτης πάνω στον οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτικές, να αξιολογήσουμε ανάγκες, να κατανείμουμε πόρους, να στηρίξουμε σωματεία, να αναβαθμίσουμε εγκαταστάσεις και να δώσουμε στους πολίτες καθαρή εικόνα για το τι υπάρχει, πού υπάρχει και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Και αυτό ακριβώς έρχεται να υπηρετήσει το e-Kouros και, σύντομα, το My Kouros App: έναν ελληνικό αθλητισμό πιο οργανωμένο, πιο καθαρό, πιο κοντά στον πολίτη και αντάξιο των δυνατοτήτων της χώρας μας».