Τσιτσιπάς: «Ήταν πνευματικά δύσκολο να αντέξω στο τέλος»

O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ικανοποιημένος για την ψυχραιμία που έδειξε στο φινάλε του αγώνα με τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ στη Γενεύη.

«Είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα το ότι κατάφερα να παλέψω και να βγω νικητής από έναν τέτοιο αγώνα», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στην on court συνέντευξή του, μετά το 2-0 επί του Γάλλου. «Ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να αντέξω στο τέλος. Έπρεπε απλώς να μείνω ψύχραιμος και να δείξω το πάθος και τη μαχητικότητά μου. Θα ήθελα σίγουρα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν στο πλευρό μου σε όλη αυτή την προσπάθεια».

Ο Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει την Τετάρτη (20/5) μια θέση στα προημιτελικά κόντρα στον ανερχόμενο Λέρνερ Τιέν, Νο.20 του κόσμου. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη τους συνάντηση στο tour.