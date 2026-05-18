«Στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ-Αβίβ ο Τρέι Λάιλς»

Σύμφωα με Ισραηλινό δημοσίευμα ο Τρέι Λάιλς βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Χάποελ Τελ - Αβίβ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μεγάλες φιλοδοξίες έχει και για την επόμενη σεζόν στην Euroleague, η Χάποελ Τελ-Αβιβ, η οποία έχει αρχίσει ήδη να «χτυπάει» τις πόρτες αρκετών παικτών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα του Sport5, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει τοποθετήσει ψηλά στην λίστα της τον Τρέι Λάιλς, με τον Καναδό φόργουορντ να ήταν στην λίστα της ισραηλινής ομάδας και την περασμένη σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να κρατήσει τον Λάιλς στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν αλλά οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου έχουν «παγώσει», με τον Καναδό ψηλό να επιδιώκει σημαντική αύξηση στο μισθό του.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα ο Λάιλς ζητά περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συμβόλαιο που δύσκολα θα δώσει η «Βασίλισσα».