Το Red Bull φέρνει ξανά τον Mad Mike στην Ελλάδα για τρία επικά drift shows που δεν χάνονται!

Ο κορυφαίος drifter Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα και μαζί με το Red Bull «ταξιδεύουν» από την μία άκρη της χώρας στην άλλη για μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσεις live!

Το αγαπημένο ενεργειακό ποτό μένει πιστό στα shows που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη και έτσι φέρνει στην Ελλάδα τον παγκοσμίου φήμης drift driver, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour, που θα… σαρώσει την ασφάλτο.

Η αρχή θα γίνει στην πανέμορφη Κρήτη και το υπέροχο Ηράκλειο. Το Σάββατο στις 30 Μαΐου, στις 18:00 ο Μad Mike με τους elite Red Bull drifters, Abdo Feghali και Natalia Locsak, στήνουν τρεις ομάδες-φωτιά, μαζί με δύο Έλληνες οδηγούς η καθεμία. Διεθνής εμπειρία, ελληνικό πάθος και η απόλυτη drift «μάχη» μπροστά στα μάτια του κοινού.

Επόμενη στάση, το Πήλιο, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Ο Mad Mike θα συμμετέχει στην καθιερωμένη Ανάβαση της Πορταριάς και το θέαμα αναμένεται να κόψει την ανάσα.

Για το μεγάλο φινάλε, το Red Bull Mad Mike Tour κατακτά την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, η εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε μια τεράστια urban πίστα, με τον… τρελό οδηγό να βάζει φωτιά στο κέντρο της πόλης.

Ο Mad Mike, πλαισιωμένος από δύο κορυφαίους motorbike stuntriders, τον Aras Gibieza και τη Sarah Lezito, θα παρουσιάσουν ένα show που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ένταση με high-energy moto stunts και ακραία tricks.

Καπνοί, μυρωδιά καμένου ελαστικού, engines στο κόκκινο και οι θεατές που θα απολαύσουν το show, είναι βέβαιο ότι θα συνθέσουν μια βραδιά που θα θυμίζει σκηνικό από motorsport blockbuster.

Zήσε το Red Bull Mad Mike Tour live! Νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο και γίνε μέρος της Mad Mike εμπειρίας σε τρία τρομερά shows τα οποία προφανώς είναι εντελώς δωρεάν για τους θεατές!

Δες εδώ το trailer: ο @Mad Mike Whiddett έρχεται να κάνει ΦΑΣΑΡΙΑΑΑ ετοιμάσου για pure... | TikTok

Οι πόλεις του tour

30 Μαΐου 2026 | Ηράκλειο Κρήτης - Οι πύλες ανοίγουν στις 16:00. Ώρα έναρξης 18:00

6 & 7 Ιουνίου 2026 | Ανάβαση Πορταριάς, Πήλιο

10 Ιουνίου 2026 | Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη - Οι πύλες ανοίγουν στις 16:00. Ώρα έναρξης 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες: www.redbull.com/madmiketour