Πάντερ: «Ήταν ειλικρινά τρελή η αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν»

Ο Κέβιν Πάντερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη θητεία του στην ΑΕΚ, στον Ντράγκαν Σάκοτα, αλλά και στο πέρασμά του από την Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «SwishCast»:

Για τον Σάκοτα και την πρώτη ευκαιρία που πήρε: «Ναι, ο Ντράγκαν Σάκοτα με κάλεσε και μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω τον εαυτό μου. Αυτή ήταν η δεύτερη ευκαιρία μου. Η πρώτη που είχα στην ΑΕΚ. Ήταν ωραία, κατάφερα να αποδείξω τον εαυτό μου σε επίπεδο Euroleague. Ο Λορένζο Μπράουν και εγώ το συζητάμε ακόμα. Πριν από μερικούς μήνες μίλησα με τον Μπίλι Μπάρον για άλλα πράγματα. Είναι καλοί άνθρωποι, και αυτό είναι σημαντικό».

Για τη μεταγραφή του στην Παρτιζάν: «Ήταν διαφορετικά, δεν ήταν στην Euroleague εκείνη την εποχή, ενώ εγώ ήμουν ήδη. Φτάσαμε στο Final Four του Eurocup τότε, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με έπεισε με το όραμά του. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είχα εξαιρετική συνεργασία μαζί του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ακόμα και σήμερα έχουμε καλή σχέση, ήταν τρία καλά χρόνια που ήμουν ο αρχηγός του».

Για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν: «Ήταν τρελό, ειλικρινά. Δεν ήμουν εκεί, οπότε δεν ξέρω τι συνέβη. Απλώς κοίταξα τη δουλειά μου».

Για την περιβόητη σειρά με τη Ρεάλ και όσα συνέβησαν: «Τους νικήσαμε στην κανονική περίοδο, οπότε καταλάβαμε πώς παίζουν. Μείναμε πιστοί στο σχέδιο. Ο κόσμος λέει πάντα ότι είναι σημαντικό να κερδίσεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Η νοοτροπία μας ήταν διαφορετική, θέλαμε και τις δύο νίκες στη Μαδρίτη. Ήμασταν σίγουροι, κοιτάζοντας τον πίνακα σκορ και ήταν ισόπαλοι. Αλλά αρπάξαμε την ευκαιρία μας και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Δεύτερο παιχνίδι; Όλοι είδαν τι συνέβη, αυτό συνέβη πολύ καιρό πριν.

Οι οπαδοί μας υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο μετά, ήταν πραγματικά ωραίο. Κάναμε κάτι σπουδαίο, ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια στη Μαδρίτη. Αυτή η υποστήριξη όταν επιστρέψαμε στο Βελιγράδι σήμαινε πολλά. Όσο για το 5ο παιχνίδι, φίλε, ακόμα αναρωτιέμαι τι συνέβη. Προηγούμασταν, χάσαμε το πλεονέκτημα, και έτσι είναι τα πράγματα».