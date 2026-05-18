Κατέβασε το σορτσάκι του στο court o Μουτέ! (vid)

Ο ιδιόρρυθμος Γάλλος δέχτηκε παρατήρηση, διότι έχασε ένα ράλι από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στο Αμβούργο και ξέσπασε... κατεβάζοντας το σορτς του μέσα στη μέση του court!
Νωρίτερα, σε μια άλλη στιγμή εκνευρισμού, την είχε πληρώσει η ρακέτα του...
Για την ιστορία, ο Ισπανός ήταν αυτός που κέρδισε την αναμέτρηση, επικρατώντας με 6-4, 6-4.
Corentin Moutet took his pants off after losing a point— Barstool Tennis (@StoolTennis) May 18, 2026
mad Moutet was mad - first, an angry throw of the racquet, late after losing a point, he pulled down his shorts...— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) May 18, 2026