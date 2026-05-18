Κατέβασε το σορτσάκι του στο court o Μουτέ! (vid)

Είναι γνωστό ότι ο Κορεντέν Μουτέ δεν είναι και ο πιο... ψύχραιμος άνθρωπος στο tour, αλλά αυτό που έκανε σήμερα δεν το είχαμε ξαναδεί!

Ο ιδιόρρυθμος Γάλλος δέχτηκε παρατήρηση, διότι έχασε ένα ράλι από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στο Αμβούργο και ξέσπασε... κατεβάζοντας το σορτς του μέσα στη μέση του court!

Νωρίτερα, σε μια άλλη στιγμή εκνευρισμού, την είχε πληρώσει η ρακέτα του...

Για την ιστορία, ο Ισπανός ήταν αυτός που κέρδισε την αναμέτρηση, επικρατώντας με 6-4, 6-4.

Corentin Moutet took his pants off after losing a point



