Ζάλγκιρις: «Έτρεχε με... 102» κόντρα στην Γιονάβα και έκανε το 1-0 στα play-offs

Η Ζάλγκιρις ήταν σε τρομερή μέρα επιθετικά, έβαλε 102 πόντους (102-82) στην Γιοβάνα και πήρε κεφάλι στην σειρά των play-offs (1-0) του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Η Ζάλγκιρις δεν χρειάστηκε να... ιδρώσει απέναντι στην Γιονάβα και έκανε το 1-0 στα play-offs του λιθουανικού πρωταθλήματος με 102-82, καθώς από τα μισά του πρώτου μέρους πήρε μεγάλη διαφορά και έκλεισε το ημίχρονο στο 53-35. Στο δεύτερο μέρος δε άφησε το πόδι από το γκάζι και ξέφυγε στο +27 (73-46), φτάνοντας στην άνετη επικράτηση με 102-82.

Πρωταγωνιστές της Ζάλγκιρις ήταν οι Μόουζες Ράιτ με 18 πόντους και 6 ριμπαόυντ, Ντάστιν Σλέβα με 17 πόντους, Αζουόλας Τουμπέλις με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και Σιλβέν Φρανσίσκο με 12 πόντους και 5 ασίστ.

Για την Γιονάβα κορυφαίοι ήταν οι Όλιν Κάρτερ με 15 πόντους και 2 ριμπάουντ, Λούκας Κρεϊσμόντας με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και Τόμας Ράδερφορντ με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 53-35, 77-52, 102-82