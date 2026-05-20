Ο Πανιώνιος «σφράγισε» το ευρωπαϊκό εισιτήριο

Ο Πανιώνιος εξασφάλισε και τη νέα σεζόν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 20-11 και έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Waterpolo League ανδρών.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε το εισιτήριο για το Conference Cup και συνεχίζει τη μάχη για την κατάκτηση της 5ης θέσης.

Η αναμέτρηση στο κολυμβητήριο της Χωράφας ξεκίνησε με το Περιστέρι να έχει τον έλεγχο στο πρώτο οκτάλεπτο και να προηγείται 4-3. Ωστόσο, οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο, όπου πέτυχαν πέντε διαδοχικά τέρματα, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα που διατήρησαν έως το τέλος.

Η ομάδα του Κώστα Δήμου κυριάρχησε στη συνέχεια και «σφράγισε» την πρόκριση, περιμένοντας πλέον τον αντίπαλό της από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Υδραϊκός για τη συνέχεια των αγώνων κατάταξης.

Στο άλλο ζευγάρι, ο Υδραϊκός αντέδρασε, επικράτησε του ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι και ισοφάρισε τη σειρά, με την πρόκριση να κρίνεται πλέον σε τρίτο και τελευταίο ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 0-5, 3-5, 2-3