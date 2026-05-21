Μήνυμα στήριξης Γιαννακόπουλου σε Αταμάν: «Όποιος ξεχνάει…»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα πριν την σημερινή συνάντηση (21/5) με τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παραθέσει δείπνο στον Εργκίν Αταμάν και οι δυο τους θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν στην Euroleague, πριν τους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.

Λίγο πριν την συνάντηση, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα story στο Instagram γράφοντας: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. ΥΓ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας»