Έχουν δυσκολέψει πολύ οι ζωντανές μεταδόσεις στο Μεξικό - Αθλητικογράφος έπεσε θύμα ληστείας live στον αέρα (vid)

Δημοσιογράφος στο Μεξικό έπεσε θύμα ληστείας σε ζωντανή μετάδοση, αφήνοντας άφωνο τον παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει.

Ο Μεξικανός αθλητικός δημοσιογράφος Φερνάντο Βάργκας έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου, ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή συνέντευξη από το αυτοκίνητό του την Τρίτη.

Ο Βάργκας, αθλητικός δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγκας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού (LNBP), έδινε ζωντανή συνέντευξη στην εκπομπή «Bla, bla, bla deportivo», μια μεξικανική αθλητική εκπομπή, ενώ καθόταν στη θέση του οδηγού του σταθμευμένου αυτοκινήτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάργκας είχε σταθμεύσει σε ένα βενζινάδικο για να πραγματοποιήσει τη συνέντευξη.

Το βίντεο της συνέντευξης δείχνει έναν ένοπλο άνδρα να εμφανίζεται ξαφνικά από την πλευρά του οδηγού και να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πριν οπλίσει το όπλο του και απαιτήσει από τον Βάργκας να του παραδώσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο ληστής φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί ότι η συνέντευξη μεταδιδόταν ζωντανά.

🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos.



Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

«Το κλειδί, γρήγορα. Το κλειδί, τα κινητά και τα πορτοφόλια, γρήγορα», φέρεται να λέει ο άνδρας στα ισπανικά, ενώ ο Βάργκας προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Σε κάποιο σημείο, μετακινεί την κάμερα και η ζωντανή μετάδοση διακόπτεται.

Μετά τη μετάδοση, ο παρουσιαστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Βάργκας ήταν καλά, αλλά ταραγμένος.

«Ευτυχώς, είναι ασφαλής, αλλά πολύ φοβισμένος», έγραψε στο Instagram. «Αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετέ τον στις αρχές. Αυτό συνέβη στο Μορέλος.»

Το Μορέλος είναι μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό Μεξικό.

Ο Βάργκας έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο ληστής φέρεται να έκλεψε όχι μόνο το αυτοκίνητό του, αλλά και το πορτοφόλι, το τηλέφωνο και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

Πηγή: iefimerida.gr