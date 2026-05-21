Τεράστια επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ: 200 αστυνομικοί ερευνούν σπίτια και ποιμνιοστάσια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη το πρωί της Πέμπτης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε τρεις νομούς.

Όπως αναφέρει το cretalive, 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι και σε διάφορες, ακόμα, περιοχές στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πληροφορίες μιλούν για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Πηγές κάνουν λόγο για μία υπόθεση που δουλευόταν εδώ και μήνες από τους αστυνομικούς της Δίωξης με τους βασικούς κατηγορουμένους να απαρτίζουν δύο εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στον πυρήνα τους- με κοινό συνδετικό κρίκο.

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαρκούσης της έρευνας όλους αυτούς τους μήνες, φέρεται να προέκυψαν «διάλογοι-φωτιά» από Ζωνιανό ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.