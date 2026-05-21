Πρόστιμο από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ

Την τιμωρία του ΑΝΤ1 και του Star για τον τρόπο με τον οποίο εκπομπές τους κάλυψαν τον θάνατο του παίκτη του Παναθηναϊκού Τζορτζ Μπάλντοκ, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, αποφάσισε το ΕΣΡ.

Συγκεκριμένα, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επέβαλε δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 40 χιλ. ευρώ, 20 χιλ. στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και 20 χιλ. στο Star για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη για «μετάδοση γεγονότων χωρίς προσοχή και αίσθημα ευθύνης», την 10η Οκτωβρίου 2024.

Οι δύο αποφάσεις πάρθηκαν κατά πλειοψηφία -4-4 για το «Πρωινό» με υπερίσχυση της ψήφου της προέδρου και 5-3 για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»- με τα υπόλοιπα μέλη να προτείνουν μεγαλύτερα πρόστιμα για κάθε κανάλι, ύψους 30 χιλ. ευρώ. Αμφότερες οι εκπομπές, όμως, απαλλάχθηκαν για το αδίκημα της «μη εξασφάλισης της ποιοτικής στάθμης προγράμματος».

Στο σκεπτικό του το ΕΣΡ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αναλυτική παρουσίαση από τις εκπομπές του ακινήτου στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο Τζορτζ Μπάλντοκ «δεν ήταν αναγκαία για τη μετάδοση της είδησης καθ' εαυτής ούτε και συναρτάτο καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο με το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού επί δημοσίου ενδιαφέροντος ζητήματος, αλλά έγινε για εντυπωσιασμό και αύξηση της τηλεθέασης», όπως και η μετάδοση άλλων λεπτομερειών του συμβάντος μέσω φωτογραφιών, βίντεο και της μαρτυρίας ενός αστυνομικού.

Πηγή: e-tetradio.gr