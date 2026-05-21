Η πρόταση μομφής που σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ και το πρόβλημα με το Final 4 της Ευρωλίγκας

Ακούγεται όλο και πιο δυνατά πως το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Νικήτα Κακλαμάνη με αφορμή την διαδικασία για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Θυμίζω πως χτες ο πρόεδρος της βουλής παράπεμψε στην Ολομέλεια την απόφαση για το αν πρέπει να εγκριθεί η σύσταση της επιτροπής με 120 ή με 151 ψήφους.

Πετώντας όμως το μπαλάκι στο Σώμα των βουλευτών και άρα τη ΝΔ, ακούω κάποιους στην Χαριλάου Τρικούπη που θέλουν να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Όπως και να ‘χει, δεν θα πλήξουμε…

Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα με όλη αυτή τη διαδικασία. Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής για την Εξεταστική, ενώ την ίδια μέρα ξεκινά και το Final Four της Ευρωλίγκας. Θα ήταν επικοινωνιακά αυτοκτονικό να ενεργοποιήσεις τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία με τους αγώνες μπάσκετ να τρέχουν παράλληλα. Οι σχετικές αποφάσεις, λοιπόν, δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικά και για αυτόν τον λόγο…

