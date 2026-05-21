Κάνοντας την τέλεια «απογείωση» πίσω από το τιμόνι του Ford Ranger Raptor

«Βρίσκεσαι στον αέρα. Νιώθεις σαν να πέφτεις, ενώ στα χέρια σου κρατάς ένα τιμόνι. Θα μπορούσε όλο αυτό να είναι ένα όνειρο, μόνο που είσαι απόλυτα ξύπνιος και ξέρεις ότι το έδαφος βρίσκεται κάπου εκεί κάτω».

Αυτά είναι τα συναισθήματα που σου δημιουργεί ένα Ford Ranger Raptor που… απογειώνεται!

Και μόνο που το πλησιάζεις, σε κάνει να χαμογελάς. Τα ογκώδη ελαστικά με την βαθιά χάραξη, τα μεγάλα πλαϊνά σκαλοπάτια και το έντονο χρώμα το κάνουν να μοιάζει με μια «ενήλικη» εκδοχή των monster trucks παιχνιδιών τα οποία είχαν στα δωμάτιά τους τα παιδιά.

Αυτό το pick-up αξιοποιεί δεκαετίες εμπειρίας της Ford στους αγώνες στην έρημο και στα ράλι. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος του έχει επανασχεδιαστεί σε σχέση με το απλό Ranger ώστε να αντέχει την καταπόνηση της γρήγορης, off-road οδήγησης στη συγκεκριμένη – και όχι μόνο – δοκιμασία.

Μεταξύ άλλων, το Raptor διαθέτει σε σύγκριση με το απλό Ranger ένα ακόμα πιο στιβαρό πλαίσιο, μία ανάρτηση που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδοχή του μοντέλου αλλά και αρκετά ενισχυμένα τμήματα στο αμάξωμά του - ακόμα και η βάση στήριξης του εφεδρικού τροχού έχει δεχθεί την φροντίδα των μηχανικών της Ford.

Η ανάρτηση είναι από μόνη της ένα έργο τέχνης. Τα εξελιγμένα αμορτισέρ της μπορούν να μεταβάλλουν την απόσβεση που παρέχουν με βάση δεδομένα που λαμβάνονται από ένα πλήθος αισθητήρων που παρακολουθούν την κατάσταση του οχήματος με συχνότητα 500 φορές το δευτερόλεπτο. Το πόσο σκληρή είναι η ανάρτηση εξαρτάται από τον βαθμό συμπίεσης ή επαναφοράς, ενώ το έξυπνο σύστημα που την διαχειρίζεται μπορεί να αναγνωρίσει πότε το Raptor βρίσκεται στον αέρα ώστε να προσαρμόσει την απόσβεση για ιδανική «προσγείωση».

Με το πάτημα ενός κουμπιού ο οδηγός μπορεί να επιλέξει διαφορετικά drive modes τα οποία μεταμορφώνουν τον χαρακτήρα του οχήματος μετατρέποντάς το από ένα άνετο cruiser ή ένα «μαλακό» off-roader σε ένα «σφιχτό» σπορ όχημα - όλα στο ίδιο αυτοκίνητο. Η προσοχή που έχει δοθεί ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή.

Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και το υγρό στα αμορτισέρ του Raptor είναι εμπλουτισμένο με τεφλόν, ώστε να μειώνονται κατά το ήμισυ τριβές που αναπτύσσονται. Ναι, σωστά καταλάβατε, πρόκειται για το ίδιο αντικολλητικό υλικό που κάνει την προετοιμασία των τηγανιτών του Σαββατοκύριακου παιχνιδάκι – μόνο που τώρα βοηθά τον οδηγό του Raptor να «απογειώνεται» και να περνά με ταχύτητα στο χώμα πάνω από έντονες ανωμαλίες.

Αν και πρόκειται για ένα σκληροτράχηλο pick-up, το Raptor παραμένει ένα όχημα το οποίο θα ανταμείψει τα «σωστά χέρια» και την έξυπνη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του. Την ίδια στιγμή όμως είναι τόσο ικανό που θα «κρατήσει από το χέρι» ακόμα και ένα αρχάριο οδηγό.

Παρακάτω, ο Mark Bigwood, βετεράνος σε διοργανώσεις δοκιμαστικής οδήγησης της Ford, μας μεταφέρει τις οδηγίες που έδωσε σε πρόσφατη εκδήλωση της εταιρίας για το πώς μπορεί κανείς να "απογειώσει" με ασφάλεια ένα Ranger Raptor:

Βήμα 1: Ρυθμίσεις

Το πρόγραμμα λειτουργίας Baja προσαρμόζει την ανάρτηση του Raptor ώστε να προσφέρει μέγιστη «κινητικότητα». Ταυτόχρονα, αυτή η επιλογή εξασφαλίζει πιο άμεση και επιθετική απόκριση τόσο στο πάτημα του γκαζιού όσο και στις αλλαγές ταχυτήτων, ενώ παράλληλα καθιστά πιο «ελεύθερη» τη ροή των καυσαερίων από την εξάτμιση.

Επίσης, απαραίτητη είναι η επιλογή 4A στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι το Raptor κατανέμει έξυπνα τη ροπή στους τροχούς με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, προσφέροντάς μέγιστο έλεγχο και απόδοση σε επιφάνειες που αλλάζουν συνεχώς.

Βήμα 2: Τιμόνι

Προσέγγισε το άλμα κρατώντας το τιμόνι σε ευθεία γραμμή. Οποιαδήποτε κίνηση στο τιμόνι καθώς πλησιάζεις προς το άλμα θα γινόταν πολύ πιο έντονη όταν το αυτοκίνητο βρεθεί στον αέρα - οπότε η προσέγγιση με το τιμόνι στη θέση της ευθείας είναι κρίσιμη.

Το ζητούμενο εδώ είναι το Raptor να κάνει ένα άλμα που θα αναδείξει τις δυνατότητες της ανάρτησης, αλλά όχι τόσο μεγάλο ώστε να σηκωθεί το πίσω μέρος του υπερβολικά ή να χαθεί ο έλεγχος.

Βήμα 3: «Απογείωση»

Μόλις το όχημα βρεθεί στον αέρα, άφησε το γκάζι. Έτσι, το Raptor μένει σταθερό και σε οριζόντια θέση καθώς βρίσκεται στον αέρα, αμέσως μετά την «απογείωση». Με αυτό τον τρικ μειώνεται παράλληλα η καταπόνηση στο σύστημα μετάδοσης κατά την «προσγείωση», ενώ η επιστροφή στο έδαφος γίνεται πιο ομαλή.

Η έξυπνη ανάρτηση «διαβάζει» πότε κάθε τροχός του Raptor ετοιμάζεται να ακουμπήσει κάτω και σκληραίνει στο τελευταίο 25% της διαδρομής της. Έτσι, η πιθανότητα να «τερματίσει» μόλις οι τροχοί πατήσουν στο χώμα μειώνεται, ενώ η πρώτη επαφή με το έδαφος παραμένει αρκετά ήπια ώστε το Raptor να μην βγει εκτός πορείας.

Βήμα 4: Θυμήσου να φρενάρεις

Για να ελέγξεις τόση ορμή και ενέργεια χρειάζεσαι ένα αρκετά δυνατό φρενάρισμα, αμέσως μετά την «προσγείωση». Μόνο που την προσγείωση δεν την καταλαβαίνεις! Είναι πιο ομαλή και από εκείνη ενός αεροπλάνου. Τα αμορτισέρ Fox και η ανάρτηση με τις μεγάλες διαδρομές την κάνουν απίστευτα ομαλή. Σαν να κάνεις ελεύθερη πτώση πάνω σε καναπέ…

Στο τελείωμα της διαδρομής η αδρεναλίνη πλημμυρίζει το σώμα. Το Raptor ολοκληρώνει τη διαδικασία ατάραχο. Θα μπορούσε να είχε κάνει ακριβώς το ίδιο με πάνω από μισό τόνο φορτίου στην καρότσα, ενώ από το ηχοσύστημα B&O των 10 ηχείων θα έπαιζε το αγαπημένο σου podcast. Αυτή είναι η μαγεία ενός pick-up που χωράει τα πάντα και σε πάει παντού.